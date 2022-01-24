Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии активной эвакуации послов из страны

На Украине не наблюдается активной эвакуации дипломатов из страны. Об этом в понедельник, 24 января, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО.

Он отметил, что на данный момент дипперсонал эвакуируют только три посольства. Данилов также заявил, что Украина ни на кого нападать не собирается. По его словам, в настоящий момент поводов для паники в стране нет.

«Я хотел заметить, что в последнее время в нашей стране происходит много информационных событий. В СМИ появляется очень много военной беллетристики. Я просил бы вас, друзья, немного сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует. Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна. На сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны», — заявил секретарь СНБО Украины.

Данилов отметил, что в скором времени мэр Киева Виталий Кличко планирует собрать совещание градоначальников для обсуждения способов защиты Украины.

Днем ранее стало известно, что госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В качестве предлога для выезда в заявлении внешнеполитического ведомства США указывается якобы сохраняющаяся угроза нападения России на Украину.

В МИД Украины назвали преждевременным решение Госдепартамента. По данным ведомства, фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло.

Эвакуацию дипломатов США прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что действия США и НАТО только приводят к эскалации напряженности на Украине.

20 января секретарь СНБО усомнился в планах России вторгнуться на Украину. В интервью газете The Wall Street Journal он заявил, у РФ «есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации» на Украине. И это, по его словам, является первоочередной задачей для Москвы.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Песков заявлял, что западные партнеры формируют информационную истерику и распространяют ложную информацию.