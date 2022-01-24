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Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии активной эвакуации послов из страны

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На Украине не наблюдается активной эвакуации дипломатов из страны. Об этом в понедельник, 24 января, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО.

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Он отметил, что на данный момент дипперсонал эвакуируют только три посольства. Данилов также заявил, что Украина ни на кого нападать не собирается. По его словам, в настоящий момент поводов для паники в стране нет.

«Я хотел заметить, что в последнее время в нашей стране происходит много информационных событий. В СМИ появляется очень много военной беллетристики. Я просил бы вас, друзья, немного сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует. Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна. На сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны», — заявил секретарь СНБО Украины.

Данилов отметил, что в скором времени мэр Киева Виталий Кличко планирует собрать совещание градоначальников для обсуждения способов защиты Украины.

Днем ранее стало известно, что госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В качестве предлога для выезда в заявлении внешнеполитического ведомства США указывается якобы сохраняющаяся угроза нападения России на Украину.

В МИД Украины назвали преждевременным решение Госдепартамента. По данным ведомства, фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло.

Эвакуацию дипломатов США прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что действия США и НАТО только приводят к эскалации напряженности на Украине.

20 января секретарь СНБО усомнился в планах России вторгнуться на Украину. В интервью газете The Wall Street Journal он заявил, у РФ «есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации» на Украине. И это, по его словам, является первоочередной задачей для Москвы.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Песков заявлял, что западные партнеры формируют информационную истерику и распространяют ложную информацию.

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