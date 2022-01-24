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Секретарь СНБО призвал СМИ не сеять панику вокруг ситуации на Украине

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 24 января попросил СМИ не сеять панику вокруг ситуации с безопасностью на Украине и снизить накал информационных сообщений.

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Данилов в ходе брифинга отметил, что поводов для паники не существует.

«В последнее время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует. Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких повод для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что украинские военные способны дать отпор в случае необходимости.

«Каждая страна заботится о себе, и когда происходят те или иные вещи, мы должны с вами анализировать спокойно и взвешенно и делать выводы для нашей страны», — добавил Данилов.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что «эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Песков добавил, что вокруг ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

До этого, 22 января, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западным СМИ приходится при помощи ложной информации поддерживать миф о якобы готовящемся вторжении России на Украину, чего в реальности не происходит.

Ранее в тот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Украина могут готовить провокации как информационного, так и военного характера.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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