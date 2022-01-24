Немецкий политолог оценил статью WSJ о «пророссийской» политике ФРГ

Разумная политика Германии направлена на примирение и нормализацию отношений с Россией. В то же время другие настроенные против Москвы силы пытаются разрушить этот курс. Об этом в беседе с «Известиями» заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя статью издания The Wall Street Journal (WSJ).

Автор публикации, в частности, критикует власти ФРГ за «пророссийскую» политику.

«Немецкая разумная политика Олафа Шольца направлена на то, чтобы где-то примириться, где-то понять Россию. Не признать ее правоту, а понять, продолжить путь нормализации с Россией. Этот курс в Германии взяла еще [Ангела] Меркель на себя, ее продолжает [канцлер ФРГ] Олаф Шольц. Этот курс другие антироссийски настроенные силы в Европе будут пытаться просто разрушить», — подчеркнул политолог 24 января.

По его словам, именно из Великобритании вот уже годами исходят импульсы для антироссийской кампании в Европе.

«Англия стоит в отношении России на совсем другой позиции, нежели Германия и Франция. Англия где-то даже подстрекает американцев на более жесткую линию в отношении России. Мне кажется, что англичанам просто не хочется видеть Россию в Европе. А немцам и французам хочется, поэтому они даже в разгар кризиса говорят о диалоге, корректировке европейских систем безопасности», — указал специалист.

Власти Великобритании при этом выступают против каких-либо компромиссов в сторону России. На этом фоне английская пресса пытается намного более жестко комментировать всё, что происходит в РФ, отметил Рар.

Он убежден, что в сложившейся обстановке Германия выбрана как новая «мишень» для атак Запада. Подобные публикации направлены на то, чтобы запугать Берлин, а также показать США, что Великобритания является главным защитником и проводником американских интересов в Европе.

«Наблюдается очень серьезная геополитическая битва в Европе. Одна сторона — это конфликт Европейского союза с Россией, другая сторона — это драка в самой Европе. О том, как должен состояться европейский континент, какие отношения у него будут с Америкой, Великобританией и с Россией», — добавил эксперт.

Соответствующая статья была опубликована накануне. Журналист Дэвид Готард в материале для WSJ отметил, что Германия перестала быть надежным партнером Соединенных Штатов, сделав выбор в пользу собственных интересов. В качестве примера он привел нежелание Берлина поставлять оружие Киеву и отказ помогать в этом другим странам. Также власти Германии и США разошлись во мнении касательно газопровода «Северный поток – 2».

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте заявил «Известиям», что правительство Германии должно стремиться к партнерству с Россией, а не становиться еще более конфронтационным. Комментируя тему поставок оружия Украине политик указал, что отказ Германии обусловлен скептическим отношением к этому. Кроме того, такое решение связано с тем, что ФРГ является одной из стран с «самыми строгими законами в мире».

23 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что власти страны разочарованы отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, добавив, что украинцы будут помнить это десятилетиями.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 января подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что вокруг ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Песков уточнял, что напряжение усиливается не из-за России, а из-за действий США и НАТО, а также распространяемой ими информации.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.