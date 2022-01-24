Сотрудницу больницы в Саратовской области подозревают во взятках

В Балашове Саратовской области в отношении медицинского работника возбуждено еще одно уголовное дело по факту получения взятки. Об этом информирует региональное СУ СКР.

С 1 июля по 1 ноября 2021 года сотрудница Балашовской районной больницы получила через посредника взятку в 12 500 рублей за выдачу сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 без фактического вакцинирования, напоминает ИА «Взгляд-инфо».

Выяснилось, что это не единственный эпизод. Ранее она получила через посредника еще одну взятку. Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

Правоохранители задержали в Москве двух женщин, изготавливавших поддельные справки о наличии медотвода от вакцинации против коронавируса, а также фальшивые ПЦР-тесты. Об этом 3 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подозреваемые самостоятельно заполняли бланки и ставили поддельные печати, после чего отправляли заказ покупателю курьером.

С марта по ноябрь 2021 года Роскомнадзор заблокировал 4668 ресурсов с фейковыми QR-кодами или поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.