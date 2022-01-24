В НАТО заявили о планах усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией

Североатлантический альянс стремится усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией. Об этом 24 января заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о политике открытых дверей альянса. Заявление было сделано на фоне распространяющейся на Западе информации о якобы планируемом вторжении России на Украину.

«Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии.

Ранее в этот день стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, отмечает альянс.

Кроме того, военных или вооружение в Восточную Европу направят Румыния, Болгария, Нидерланды. Соединенные Штаты также ясно дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза, говорилось в сообщении Североатлантического альянса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

Он указал, что «эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Песков добавил, что вокруг ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.