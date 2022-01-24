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Матыцин прокомментировал введение Fan ID для болельщиков
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Матыцин прокомментировал введение Fan ID для болельщиков

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Министерство спорта России подключилось к реализации введения электронного паспорта болельщика (Fan ID). В настоящее время ведомство взаимодействует с заинтересованными органами власти, российским футбольным союзом и российской премьер-лигой и уже проводит разработку нормативно-правовой базы. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.

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«Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях. Напомним, основная цель принятого закона о введении СИБ — обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее в этот же день обозреватель «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин назвал спорным решением принятие закона о Fan ID, регламентирующего необходимость оформления паспорта болельщика для зрителей спортивных мероприятий. По его мнению, такая мера мало что изменит.

Введение данного закона одобрили не все болельщики — 24 января фанаты «Спартака» и «Зенита» объявили бойкот матчам чемпионата России по футболу и любых других турниров, на которые можно будет попасть только при оформлении Fan ID.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков. Поправки были внесены в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Согласно документу, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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