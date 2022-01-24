Около 1,5 млн бесхозных построек насчитали в Ростовской области
Реестр объектов недвижимости, у которых нет собственника, сократился в 2021 году в Ростовской области. Всего в регионе насчитали порядка 1,5 млн бесхозных построек.
По данным областного правительства, в единый государственный реестр недвижимости внесены характеристики свыше 15 тыс. объектов. Реестр бесхозных объектов сократился на 500 тыс., сообщает RostovGazeta.
Во время заседания Минимущества Ростовской области губернатор Василий Голубев дал поручение ускорить работу по выявлению собственников объектов.
Ранее администрацию Ростова-на-Дону обязали взять на баланс свыше 700 дорог, которые никому не принадлежат. По данным прокуратуры, такую работу необходимо провести для сохранения дорог в нормальном состоянии.