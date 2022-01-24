Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Экс-спецназовцы ФСБ получили от 8 до 10 лет колонии по делу о налете на банк
Политика
Совет ГД в феврале рассмотрит обращение к Путину о признании ЛНР и ДНР
Политика
В Госдуме оценили заявление НАТО об усилении в Восточной Европе
Мир
МИД Германии рекомендовал гражданам перенести поездки на Украину
Мир
В НАТО заявили об отсутствии угрозы для России из-за развертывания сил альянса
Спорт
Боксер Шульский согласился провести бой-реванш с Ойалом
Общество
В Москве усилили проверки мер по борьбе с коронавирусом в общественных местах
Туризм
В Великобритании отменят 10-дневный карантин для непривитых туристов
Спорт
Матыцин прокомментировал введение Fan ID для болельщиков
Мир
Захарова назвала «антироссийским угаром» слова вице-премьера Канады о Донбассе

Около 1,5 млн бесхозных построек насчитали в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реестр объектов недвижимости, у которых нет собственника, сократился в 2021 году в Ростовской области. Всего в регионе насчитали порядка 1,5 млн бесхозных построек.

По данным областного правительства, в единый государственный реестр недвижимости внесены характеристики свыше 15 тыс. объектов. Реестр бесхозных объектов сократился на 500 тыс., сообщает RostovGazeta.

Во время заседания Минимущества Ростовской области губернатор Василий Голубев дал поручение ускорить работу по выявлению собственников объектов.

Ранее администрацию Ростова-на-Дону обязали взять на баланс свыше 700 дорог, которые никому не принадлежат. По данным прокуратуры, такую работу необходимо провести для сохранения дорог в нормальном состоянии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022