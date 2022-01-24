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Один человек погиб в массовом ДТП на трассе в Новосибирской области

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Женщина-водитель погибла при столкновении пяти автомобилей на трассе в Новосибирской области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла 23 января на автодороге Новосибирск–Ленинск-Кузницкий на территории Тогучинского района. По данным Госавтоинспекции, 36-летняя женщина за рулем Honda Civic допустила наезд на автомобиль ГАЗ-69, который стоял на проезжей части. Водитель в это время пытался завести машину с помощью ручного стартера. После удара Honda выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной Land Rover. В этот момент мимо места ДТП проезжал автомобиль Lifan Solano,водитель допустил столкновение с Toyota Corolla, затем обе иномарки врезались в ГАЗ-69. Об этом пишет VN.ru.

Водитель автомобиля Honda скончалась на месте. 32-летний пассажир Lifan доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП на трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области. При столкновении Audi и Volkswagen травмы получили девочки 2016 и 2021 годов рождения. Детей доставили в больницу, где младшая из девочек скончалась.

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