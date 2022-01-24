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Сбившего ребенка экс-депутата оштрафовали в Петрозаводске

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Экс-депутат Петрозаводского городского совета, бизнесмен Алексей Зюзин предстал перед судом. В августе 2020 года на незастрахованном автомобиле Lexus он сбил ребенка на велосипеде. Авария произошла на глазах у его матери.

По данным Госавтоинспекции, в районе улицы Энгельса в Петрозаводске девятилетний мальчик двигался по тротуару на велосипеде. Иномарка резко выскочила на тротуар, рассказала мама пострадавшего. Ее сына госпитализировали с переломом. Как пишет ИА «Карелinform», Зюзина оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Ранее в январе в Мурманске инспекторы ГИБДД задержали сына депутата Госдумы Алексея Веллера, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. По данным источника, сын парламентария отказался от прохождения медосвидетельствования, при этом выглядел нетрезвым. На него составили протокол об административном правонарушении.

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