На развитие туризма в Нижнем Тагиле за год направили 345 млн рублей
В 2021 году на развитие туризма в Нижнем Тагиле направили 345 млн рублей. Такая сумма была предоставлена Центру развития туризма по инфраструктурной программе.
В городе проведено 69 экскурсий, в том числе 35 — на бесплатной основе. В экскурсиях приняли участие свыше 1 тыс. человек. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». В связи с коронавирусными ограничениями особой популярностью пользовались онлайн-экскурсии и трансляции. Ими воспользовались 17,1 тыс. пользователей.
По словам директора МБУ «Центр развития туризма» Павла Балина, в 2021 году заключено 15 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с представителями индустрии. Учреждение принимало участие в организации фестивалей, конкурсов и акций. Всего проведено 18 мероприятий с участием 8,8 тыс. человек.
В рамках госпрограммы по повышению инвестиционной привлекательности города на первый этап благоустройства музея Худояровых направлено 1,9 млн рублей.