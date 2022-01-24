Жителей Татарстана предупредили о тумане и морозе
Синоптики прогнозируют туман на территории Татарстана. Температура воздуха местами опустится до –24 градусов.
По данным республиканского гидрометцентра, туман ожидается 25 января в ночные и дневные часы. При этом прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. На дорогах образуется гололедица, пишет ИА «Татар-информ».
В ночные часы температура воздуха опустится до –15…–20 градусов, местами возможны заморозки до –24 градусов. В дневные часы ожидается до –15 градусов.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре установлен новый рекорд по высоте снежного покрова. В городе выпал 41 см снега. Такой показатель наблюдается впервые. Аномальные снегопады на Кубани вызваны циклоном «Ида» и циклоническим вихрем «Эльпис».