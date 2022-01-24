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В Москве усилили проверки мер по борьбе с коронавирусом в общественных местах

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Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилили в торговых центрах, ночных клубах и концертных залах и других общественных местах Москвы. Об этом начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил в понедельник, 24 января.

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«В связи с распространением нового штамма «Омикрон» мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования», — сказал он в беседе с ТАСС.

Данчиков напомнил, что в случае выявления фактов несоблюдения установленных требований нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ, а юридическим лицам грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности по решению суда.

В столице за последнюю неделю уже выявили несколько торговых центров, где не соблюдается масочный режим. Среди них «Европолис» и «Калита», а также торговые комплексы «Трамплин» и «Каширский двор». Всем им после проверок Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) грозит закрытие на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер, сообщается на сайте kp.ru.

В России за сутки выявили 65 109 случаев COVID-19, госпитализированы 5970 человек. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (19 509), Санкт-Петербурге (8413) и Подмосковье (5980).

Выздоровели за сутки 21 714 человек. От последствий заболевания скончались 655 человек.

В Москве за сутки госпитализировано 5,1% от общего числа выявленных пациентов с COVID-19, передает RT.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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