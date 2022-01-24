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Почти 1,5 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Удмуртии

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В Удмуртии в 2022 году планируют расселить 1,44 тыс. человек из аварийного жилья. Программу переселения реализуют в 18 городах и районах.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, расселению подлежат дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Речь идет о жилье общей площадью 25 тыс. кв. м. Граждане могут получить квартиры на первичном и вторичном рынках, а также получить в качестве компенсации выкупную стоимость изымаемого помещения. Об этом сообщает Udm-info.ru.

По данным регионального правительства, для ускорения темпов расселения аварийного жилья новые дома строят в Сарапуле, селе Шаркан, а также Игринском, Глазовском, Балезинском и Завьяловском районах.

С 2019 года в Удмуртии расселили 1,88 тыс. человек из аварийного жилья. Программа выполнена в Глазове, Воткинске, Вавожском, Кизнерском и Увинском районах.

Ранее в этот день сообщалось о плане по расселению свыше 700 квартир в аварийных домах в Самаре. В их числе 434 квартиры частного жилого фонда.

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