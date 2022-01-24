Свыше 2 млн животных привьют от ящура в Волгоградской области

Вакцинация против ящура стартовала в Волгоградской области. В 2022 году специалисты планируют привить свыше 2 млн животных.

По данным регионального комитета ветеринарии, благодаря прививочным кампаниям заболевание не выявляли в Волгоградской области 36 лет. В этом году угроза распространения ящура выше в связи с ухудшением эпизоотической ситуации в Казахстане. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Вакцинации подлежит крупный и мелкий рогатый скот. Только в первом квартале планируется привить свыше 700 тыс. животных. Сделать прививку можно во всех подведомственных учреждениях комитета ветеринарии бесплатно. Кроме того, владельцам скота напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики. В частности, не стоит допускать на территории хозяйств посторонних людей. Кроме того, необходимо регулярно обрабатывать инвентарь и дезинфицировать места содержания животных.

В начале года Самарская область ограничила ввоз мясной продукции из Оренбургской области, где в конце декабря 2021 года в одном из хозяйств ящур подтвердился у двух животных. Ограничительные мероприятия проводятся для предотвращения заноса вируса.