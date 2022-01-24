В НАТО заявили об отсутствии угрозы для России из-за развертывания сил альянса

Развертывание новых сил НАТО в Восточной Европе не угрожает России и не мешает диалогу с ней. Об этом в понедельник, 24 января, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО — это оборонительный альянс, развертывание новых сил на востоке пропорционально [ситуации] и не угрожает России <…> Мы продолжаем призывать Россию к диалогу в Совете Россия–НАТО», — заявил Столтенберг.

Ранее в этот день в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Так, западные партнеры формируют информационную истерику и распространяют ложную информацию.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.