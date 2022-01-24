Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден обсудит с лидерами европейских стран ситуацию на Украине
Мир
Пашинян заявил о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном
Общество
В Москве проверят выполнение указа о переводе части сотрудников на удаленку
Общество
Экс-спецназовцы ФСБ получили от 8 до 10 лет колонии по делу о налете на банк
Мир
Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента Белоруссии
Мир
В Германии заявили о невозможности поставок оружия на Украину
Мир
В ГБР заявили об отказе Порошенко выполнить решение суда и сдать загранпаспорт
Мир
Польша рассмотрит вопрос оказания военной помощи Украине
Экономика
Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики
Мир
В Венгрии заявили о нежелании очередной холодной войны в Европе

Почти 150 млн рублей направят на благоустройство Ессентуков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году на различные работы по благоустройству города-курорта Ессентуки направят почти 150 млн рублей. Помимо ремонта дорог, запланировано обновление общественных пространств.

По данным мэрии Ессентуков, сезон начнется с ямочного ремонта. Коммунальщикам предстоит привести в порядок свыше 21 тыс. кв. м дорог и почти 4 тыс. кв. м тротуаров. Об этом пишет NewsTracker. На улицах Рабочей, Гаевского, Куйбышева, Свободы и Бештау планируется полное обновление асфальта. Дорожный ремонт оценивается в 14,3 млн рублей.

Северную часть Лечебного парка будут обустраивать за счет курортного сбора. Общее финансирование составит около 30 млн рублей. В парке обновят переходные дорожки и заменят систему освещения. Кроме того, планируется высадка 211 деревьев и обустройство 25 тыс. кв. м газонов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022