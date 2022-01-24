Почти 150 млн рублей направят на благоустройство Ессентуков

В 2022 году на различные работы по благоустройству города-курорта Ессентуки направят почти 150 млн рублей. Помимо ремонта дорог, запланировано обновление общественных пространств.

По данным мэрии Ессентуков, сезон начнется с ямочного ремонта. Коммунальщикам предстоит привести в порядок свыше 21 тыс. кв. м дорог и почти 4 тыс. кв. м тротуаров. Об этом пишет NewsTracker. На улицах Рабочей, Гаевского, Куйбышева, Свободы и Бештау планируется полное обновление асфальта. Дорожный ремонт оценивается в 14,3 млн рублей.

Северную часть Лечебного парка будут обустраивать за счет курортного сбора. Общее финансирование составит около 30 млн рублей. В парке обновят переходные дорожки и заменят систему освещения. Кроме того, планируется высадка 211 деревьев и обустройство 25 тыс. кв. м газонов.