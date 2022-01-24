Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден обсудит с лидерами европейских стран ситуацию на Украине
Мир
Пашинян заявил о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном
Общество
В Москве проверят выполнение указа о переводе части сотрудников на удаленку
Мир
МИД Германии рекомендовал гражданам перенести поездки на Украину
Мир
В НАТО заявили об отсутствии угрозы для России из-за развертывания сил альянса
Спорт
Боксер Шульский согласился провести бой-реванш с Ойалом
Общество
В Москве усилили проверки мер по борьбе с коронавирусом в общественных местах
Туризм
В Великобритании отменят 10-дневный карантин для непривитых туристов
Спорт
Матыцин прокомментировал введение Fan ID для болельщиков
Мир
Захарова назвала «антироссийским угаром» слова вице-премьера Канады о Донбассе
Сюжет:

Совет ГД в феврале рассмотрит обращение к Путину о признании ЛНР и ДНР

Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ к Путину о признании независимости ЛНР и ДНР
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Госдумы РФ в феврале рассмотрит обращение фракции КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник, 24 января, заявил первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Морозный конфликт: чем закончился 2021 год для Донбасса
И о каком будущем мечтают в непризнанных республиках

«Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале», — заявил Коломойцев «РИА Новости».

19 января депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, которым предлагается обратиться к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. В проекте отмечается, что подобное признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности.

По его словам, авторам данной инициативы не стоит «пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи».

24 января Песков заявил, что власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, это свидетельствует о подготовке Киева к наступлению.

По словам Пескова, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет «горячие головы» в Киеве для начала наступательной операции. Такая ситуация не может не беспокоить Россию.

Представитель Кремля также призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

Также в этот день о подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Украина подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022