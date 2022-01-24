Совет ГД в феврале рассмотрит обращение к Путину о признании ЛНР и ДНР

Совет Госдумы РФ в феврале рассмотрит обращение фракции КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник, 24 января, заявил первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

«Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале», — заявил Коломойцев «РИА Новости».

19 января депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, которым предлагается обратиться к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. В проекте отмечается, что подобное признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности.

По его словам, авторам данной инициативы не стоит «пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи».

24 января Песков заявил, что власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, это свидетельствует о подготовке Киева к наступлению.

По словам Пескова, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет «горячие головы» в Киеве для начала наступательной операции. Такая ситуация не может не беспокоить Россию.

Представитель Кремля также призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

Также в этот день о подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Украина подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.