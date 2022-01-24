Водонапорная башня рухнула в Удмуртии из-за подвижек грунта

В Удмуртии водонапорная башня упала из-за подвижек грунта. Без воды временно остались 13 домов.

Инцидент произошел 19 января в деревне Курегово в Глазовском районе. По данным местной администрации, упала башня, установленная в 1992 году. Пострадавших в результате происшествия нет. На текущий момент водоснабжение осуществляется домам напрямую, пишет ИА «Сусанин».

Власти района сообщили, что новая башня будет установлена силами сельскохозяйственного производственного кооператива. Работы будут выполнены летом 2022 года.

Ранее в этот день сообщалось об устранении крупной коммунальной аварии на водоводе в Оренбурге. По данным администрации, из-за подвижки грунта при резком перепаде температуры труба лопнула. Без воды некоторое время оставались три дома.