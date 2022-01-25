В ближайшее время будет сформирована новая концепция преподавания школьного курса мировой истории. Работа над ней началась еще два-три года назад, но велась с перерывами. Последние несколько месяцев мы интенсивно дорабатываем ее, привлекая специалистов по всеобщей истории из разных учреждений, научных институтов, университетов. Концепция уже в основном готова.

В середине февраля мы хотим представить ее на обсуждение общественности: в первую очередь Минпросвещения, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, университетов и учителей. Это обычная практика, так мы делали с концепцией по отечественной истории. Я думаю, что обсуждение займет около месяца, после этого понадобится примерно месяц на доработку. В мае ее можно будет представить в министерство. Наша цель в том, чтобы ее утвердили и она попала в школы в новом учебном году.

Это не значит, что в следующем году мировую историю начнут преподавать по новым учебникам. Какое-то время учителя будут использовать существующие, а новые начнут готовиться только после утверждения концепции. По опыту с курсом отечественной истории, первые варианты учебников появились в течение года. Я думаю, что здесь будет так же.

В новой концепции расширено освещение истории Азии, Африки и Южной Америки. И в старых советских учебниках и в современных российских о странах этих континентов рассказывалось совсем мало. Теперь мы решили не делать основной акцент на истории Европы как центра мировой цивилизации. Речь не идет о каком-либо снижении интереса к европейским странам или объема материала. Мы просто хотим, чтобы понимание значения Европы было дополнено сведениями о других континентах.

Это касается всех классов школы. Сейчас в учебниках есть упоминание Китая, Индии, Японии, но будут добавлены и другие государства. Мы хотим, чтобы наши дети, оканчивая школу, имели представление обо всем. Как происходило освоение Африки, какие там жили народы, какие живут сейчас.

Надо думать и о том, чтобы включить в курс всемирной истории рассказ о странах постсоветского пространства. Они в свое время стали частью Россию, а в 1991 году получили независимость. Внимание к их истории в рамках новой концепции — проявление уважения к этим странам.

В научной работе происходит то же самое. Мы издали семь томов «Всемирной истории», и там впервые присутствуют очень большие разделы, посвященные Океании, Новой Зеландии, африканским странам. Это важный момент. Такая тенденция проявляется во всем мире. Возьмем знаменитую Всемирную Кембриджскую историю — вероятно, лучшее издание по мировой истории. В него материалы добавляют каждый год, и в последнее время тоже включается много сведений об истории Азии и Африки.

Это не ведет к какому-то ущемлению интереса к европейской истории. Древний мир, Античность, Средние века, рождение христианства, Просвещение — все это Европа, и все эти сюжеты в новой концепции ни на йоту не сокращены.

Чтобы реализовать такой замысел, от нас потребуются дополнительные усилия. Во-первых, надо помочь учителям с методическими материалами. У сегодняшнего учителя есть данные в основном по Европе. Поэтому мы должны подготовить для него дополнительные учебные материалы, пособия, как мы сделали в отношении курса отечественной истории.

Во-вторых, стоит поставить вопрос об увеличении количества часов на преподавание истории в школе. В октябре, на Всемирном конгрессе учителей истории в Москве наши европейские коллеги рассказывали, что у них в школах в основном изучают свои собственные национальные истории. Учебник по всеобщей истории, по признанию наших коллег, — преимущество России.

Мы должны повышать интерес к изучению истории. Потому что, сегодня историческое образование переживает довольно существенный спад. У нас в стране раньше проводилось немало исследований по истории Африки, востоковедению. Но в последнее время программы по изучению мировой истории сильно сокращены. Это касается и Европы тоже. У нас работали прекрасные исследовательские школы на базе университетов. В Пермском университете был центр англоведения, в Казанском — центр франковедения. Французы переводили наши книги по французской истории. Теперь этого нет.

Увеличит ли новая концепция нагрузку на школьников? Немного увеличит. Но я не вижу ничего страшного в том, что учитель посвятит один урок рассказу, допустим, о Южной Африке. Нужно чтобы дети понимали: наш мир — это не только Европа и Америка.

Автор — академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН

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