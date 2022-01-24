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В Госдуме оценили заявление НАТО об усилении в Восточной Европе

Депутат Чепа о заявлении НАТО об усилении в Восточной Европе: Россия готова ответить на провокации
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Россия готова ответить на возможные вооруженные провокации на своих рубежах. Об этом 24 января «Известиям» заявил первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа, комментируя усиление присутствия НАТО в Восточной Европе.

Он указал на то, что Запад поставляет оружие Украине, которое сразу же направляется к границам России. Кроме того, на границе с РФ сконцентрировано более 75% войск вооруженных сил Украины. Также на границу направляются иностранные инструкторы из США, Великобритании и других стран. На все эти действия Москва должна реагировать, подчеркнул Чепа.

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По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны страны Сергей Шойгу неоднократно заявляли, что перемещение российских сил на территории страны — это внутренние дела России. В то же время отправка войск из-за океана к границам РФ — есть «некие провокации и проведение иностранных учений у наших границ». При этом Москва четко обозначила и передала США свои требования по гарантиям безопасности.

«Мы уже длительное время ждем письменного ответа, не рассуждений, а письменного ответа на наши письмо, на наше обращение. И мы до сих пор вместо того получаем истерические заявления по поводу угрозы России. Мы говорим одно, вы как бы это не читаете, а видите всё по-другому и пытаетесь выстраивать свою якобы конструкцию безопасности, называя Россию агрессором, что, естественно, не так», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии планов по нападению на Украину. Вместе с тем Чепа указал на подготовку Киевом провокаций с целью показать миру «кровожадность» РФ.

«Вы подводите мир к очень опасной черте и провоцируете Украину, дружеский украинский народ. Я больше чем уверен, что никому конфликт не нужен, ни России, ни Украине. Определенные силы подталкивают Украину к этому конфликту», — указал депутат.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский играет под диктовку определенных дирижеров. «Комикам в политике не место», — резюмировал Чепа.

Ранее в этот день в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе в беседе с «Известиями» подчеркнул, что заявление об усилении НАТО в Восточной Европе — это продолжение военно-политического давления на Россию. Таким образом западные страны пытаются вынудить РФ пойти на уступки в переговорах о гарантиях безопасности, указал он.

Также в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. По его словам, это свидетельствует о подготовке Киева к наступлению.

Как отметил Песков, действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Так, западные партнеры формируют информационную истерику и распространяют ложную информацию.

Отношения России и НАТО в последние недели обострились на фоне многочисленных спекуляций Запада и Киева на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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