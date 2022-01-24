Рубль вместе с другими российскими активами попал под сильное давление геополитической обстановки. Она продолжает ухудшаться, а новостной фон, сопровождающий этот процесс, отпугивает от нашего рынка инвесторов. Прежде всего — зарубежных. В результате нерезиденты и многие российские участники продают рублевые активы, а на вырученные средства покупают иностранную валюту. Частично она выводится за рубеж: это лишь усугубляет ситуацию, предложение долларов и евро снижается, что ускоряет рост их курсов по отношению к рублю.

В понедельник появилась новая порция геополитического негатива, связанного с противостоянием Запада и России, в том числе вокруг Украины. США рассматривают возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также кораблей и авиации. При этом Госдепартамент разрешил части сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину и рекомендовал членам их семей, которые находятся там, уехать из страны уже сейчас.

Кроме того, НАТО сообщило о переброске дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с якобы наращиванием российских военных сил вблизи Украины. От официальных лиц ДНР между тем поступают сообщения о подготовке украинских силовиков к вооруженному наступлению в зоне «операции объединенных сил».

Всё это свидетельствует о серьезном риске эскалации, что создает высокую геополитическую неопределенность. Стараясь застраховать себя от негативного развития событий, инвесторы выходят из рублевых активов в инвалюту. В результате 24 января доллар впервые с ноября 2020 года достиг 79,5 рубля, а евро установил полугодовой максимум чуть выше 89,8 рубля.

Стремясь предотвратить дестабилизацию валютного рынка, Банк России даже отменил покупки иностранной валюты, которые он ежедневно проводит в рамках реализации бюджетного правила. Это вызвало резко коррекционное восстановление рубля, но вскоре он возобновил ослабление.

В то же время конъюнктура сырьевого рынка остается для нас благоприятной. Нефтяные цены находятся недалеко от установленных недавно семилетних максимумов. Стоимость барреля нефти в понедельник ненадолго превышала 7 тыс. рублей, отражая существенную недооцененность нацвалюты к нефти.

При этом осенью котировки Brent в рублях колебались вокруг уровня 6 тыс. рублей, а в декабре даже падали к полугодовому минимуму 4,8 тыс. Если в качестве экономически обоснованного условно взять уровень в 6 тыс. рублей, чтобы баррель Brent столько стоил $87, доллар должен быть примерно 69, а не 79 рублей, как сейчас. Эти 10 рублей разницы с текущим курсом и есть премия за возросшие страновые риски.

Помимо накаленной геополитики, ухудшается ситуация на мировых рынках. Угроза дальнейшего роста инфляции заставляет крупнейшие центробанки быстрее ужесточать монетарную политику. Это способно осложнить экономические перспективы, поскольку страны все еще нуждаются в мягких денежно-кредитных условиях.

Кроме того, многие биржевые активы сильно переоценены или даже находятся в состоянии финансовых пузырей из-за накачки ликвидностью рынков со стороны центробанков, которая происходила на протяжении более чем 12 лет. Изначально эти меры были призваны преодолеть последствия кризиса 2007–2008 годов, но потом они стали почти неотъемлемой частью современной финансово-экономической системы. Теперь начинается обратный процесс по изъятию лишней ликвидности и повышению процентных ставок с околонулевых уровней, что способно вызвать схлопывание этих пузырей и падение рынков.

Ухудшение внешней ситуации будет оказывать дополнительное давление на рубль. В конечном итоге пострадают и сырьевые активы, зависящие от роста мировой экономики, спроса и оптимизма глобальных инвесторов.

Тем не менее сегодня в сравнении с 2008 годом российская финансово-экономическая система имеет больший запас прочности, в том числе за счет значительного объема резервов ЦБ и ФНБ. К тому же Банк России и правительство обладают необходимыми инструментами для предотвращения излишнего и бесконтрольного обесценивания рубля.

Однако сейчас сигналы с глобальных бирж накладываются на геополитический негатив, что приводит к излишне эмоциональной реакции участников российского рынка. Эта ситуация может продлиться еще какое-то время, но на долгосрочном горизонте подобные периоды всегда были относительно короткими по сравнению с нормальным развитием событий на внутренних и внешних рынках.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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