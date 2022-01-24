В Москве проверят выполнение указа о переводе части сотрудников на удаленку

Работодателей в Москве будут выборочно проверять на соблюдение указа мэра города Сергея Собянина об обязательном переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу», — цитирует его ТАСС.

Данчиков отметил, что в случае выявления несоблюдения требований, нарушители будут привлечены к административной ответственности (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Юрлиц ждет приостановка деятельности по решению суда или штраф до 1 млн рублей.

18 января на фоне эпидемиологической ситуации в столице Собянин продлил до 1 апреля ранее принятые меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, продлевается домашний режим для пожилых людей и требование работодателям о переводе 30% сотрудников на удаленку. Тогда градоначальник города отметил, что новые ограничения по COVID-19 в столице будут планироваться только после оценки нагрузки на систему здравоохранения.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, а еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будет направлено в регионы.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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