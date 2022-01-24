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Экс-спецназовцы ФСБ получили от 8 до 10 лет колонии по делу о налете на банк

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Фигуранты уголовного дела о налете на бизнесмена в банке Москвы в 2019 году, в рамках которого были задержаны сотрудники ФСБ, получили от 8 до 10 лет колонии. Об этом 24 января сообщает корреспондент «Известий» из зала Московского гарнизонного суда.

Так, экс-боец спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов приговорен к девяти годам колонии строгого режима с лишением звания. Дмитрий Казанцев получил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 400 тыс. рублей. Сотрудника столичного управления ФНС Дмитрия Чиквина приговорили к 8 годам исправительной колонии строгого режима и назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.

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К 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорен бывший сотрудник спецподразделения «Вымпел» Дмитрий Капышкин. Также мужчина будет лишен звания. Такое же решение суд принял в отношении бывшего майора ФСБ Александра Карелина. Экс-спецназовец «Альфы» Хетаг Маргиев получил 8 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Другой бывший сотрудник «Альфы», Роман Обеленский, получил 9 лет колонии и был лишен звания. Экс-сотрудник управления «К» ФСБ Артур Власов приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Вину по данному делу признали только Власов и Урусов.

Согласно тексту приговора, на момент реализации преступного умысла все подсудимые, кроме Чиквина и Казанцева, были действующими сотрудниками ФСБ.

Предполагаемый заказчик нападения — бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты.

По версии обвинения, в июне 2019 года под видом проведения оперативных мероприятий обвиняемые напали на предпринимателя Александра Юмаранова и похитили у него 136,5 млн рублей, предназначенных для обмена на доллары, на территории банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина в Москве. При себе у группы спецназовцев, одетых в униформу спецслужб, имелись травматические пистолеты и рации. Для разбойного нападения также был задействован автомобиль «Мерседес», принадлежащий матери еще одного фигуранта дела — Константина Жарова.

При задержании Жаров дал показания на подельников и признал вину. Его приговорили к 9 годам колонии.

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