Жителю Тюмени вынесли приговор по делу о смертельном ДТП

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 40-летнему местному жителю по делу о пьяном ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 23 июля 2021 года на улице Березняковской. Водитель Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения возвращался с сожительницей от ее родственников. Также в салоне находился их общий знакомый. В какой-то момент водитель потерял управление, машина съехала в кювет, пишет Megatyumen.ru.

Мужчина-пассажир вылетел из машины и получил тяжелые травмы. 1 августа он скончался в больнице.

Как рассказали порталу «Наш город» в пресс-службе областной прокуратуры, 24 января 2022-го суд вынес решение по уголовному делу в отношении водителя. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Помимо этого, суд взыскал с обвиняемого в пользу матери и сестры погибшего 1,4 млн рублей морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.