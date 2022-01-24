Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден обсудит с лидерами европейских стран ситуацию на Украине
Мир
Пашинян заявил о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном
Общество
В Москве проверят выполнение указа о переводе части сотрудников на удаленку
Общество
Экс-спецназовцы ФСБ получили от 8 до 10 лет колонии по делу о налете на банк
Мир
Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента Белоруссии
Мир
В Германии заявили о невозможности поставок оружия на Украину
Мир
В ГБР заявили об отказе Порошенко выполнить решение суда и сдать загранпаспорт
Туризм
В Великобритании отменят 10-дневный карантин для непривитых туристов
Спорт
Матыцин прокомментировал введение Fan ID для болельщиков
Мир
Захарова назвала «антироссийским угаром» слова вице-премьера Канады о Донбассе
Сюжет:

В Петербурге за неделю госпитализировали 246 детей с коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге госпитализировали 246 детей с коронавирусом за неделю. Об этом городской комитет по здравоохранению сообщил в понедельник, 24 января.

«Не исключена новая волна заболеваемости осенью»
Член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев — об отмене ограничений, комбинированных штаммах и о том, почему нельзя называть «Омикрон» живой вакциной

«В Петербурге резко увеличилась госпитализация детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января всего были госпитализированы 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей», — цитирует сообщение комитета «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что в городе за сутки госпитализированы 383 пациента с коронавирусом, передает RT. По данным Смольного, на данный момент в реанимации находятся 638 пациентов с коронавирусом, из них 347 подключены к ИВЛ, пишет REGNUM.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что власти готовят более строгие санитарные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Он отметил, что пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной.

По словам Беглова, Петербург впервые за время пандемии меняет систему оказания государственной медицинской помощи. С 24 января первичное звено полностью мобилизуется на борьбу с ковидом, плановая помощь ограничивается. По его словам, в соответствии с новым порядком все заболевшие с признаками ОРВИ разделены на три потока.

Он также отметил, что власти рассматривают дополнительные возможности для повышения мобильности первичного звена, включая аренду автотранспорта и закупку услуг такси для транспортировки на КТ.

Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (19 509), Санкт-Петербурге (8413) и Подмосковье (5980).

Выздоровели за сутки 21 714 человек. От последствий заболевания скончались 655 человек.

За все время распространения коронавируса в России зарегистрировано 11 173 300 случаев COVID-19, скончались от последствий заболевания 326 767 пациентов, выздоровели 10 045 336 человек.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022