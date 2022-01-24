В Петербурге за неделю госпитализировали 246 детей с коронавирусом

В Санкт-Петербурге госпитализировали 246 детей с коронавирусом за неделю. Об этом городской комитет по здравоохранению сообщил в понедельник, 24 января.

«В Петербурге резко увеличилась госпитализация детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января всего были госпитализированы 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей», — цитирует сообщение комитета «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что в городе за сутки госпитализированы 383 пациента с коронавирусом, передает RT. По данным Смольного, на данный момент в реанимации находятся 638 пациентов с коронавирусом, из них 347 подключены к ИВЛ, пишет REGNUM.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что власти готовят более строгие санитарные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Он отметил, что пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной.

По словам Беглова, Петербург впервые за время пандемии меняет систему оказания государственной медицинской помощи. С 24 января первичное звено полностью мобилизуется на борьбу с ковидом, плановая помощь ограничивается. По его словам, в соответствии с новым порядком все заболевшие с признаками ОРВИ разделены на три потока.

Он также отметил, что власти рассматривают дополнительные возможности для повышения мобильности первичного звена, включая аренду автотранспорта и закупку услуг такси для транспортировки на КТ.

Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (19 509), Санкт-Петербурге (8413) и Подмосковье (5980).

Выздоровели за сутки 21 714 человек. От последствий заболевания скончались 655 человек.

За все время распространения коронавируса в России зарегистрировано 11 173 300 случаев COVID-19, скончались от последствий заболевания 326 767 пациентов, выздоровели 10 045 336 человек.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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