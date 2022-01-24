Свалку строительных отходов ликвидировали в нацпарке «Угра»

В национальном парке «Угра» в Калужской области ликвидировали свалку строительных отходов после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

После обращения местных жителей межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что свалка строительных отходов была размещена на дороге, ведущей в нацпарк «Угра», и преграждала единственную дорогу в деревню Тучнево. По результатам проверки было установлено виновное лицо и привлечено к административной ответственности. В настоящее время свалка ликвидирована, пишет газета «Весть».

Около поселка Большое Голоустное под Иркутском летом 2022 года намерены убрать стихийную свалку. Скопление твердых коммунальных отходов образовалось на 105-м км Голоустненского тракта в Центральной экологической зоне. На его ликвидацию из регионального и районного бюджетов намерены выделить 5 млн рублей. Ведется поиск подрядчика. Работы планируется начать поздней весной, когда оттает грунт, и завершить в течение трех недель.