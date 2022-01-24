НАТО усилит присутствие в Восточной Европе

Североатлантический альянс (НАТО) направляет дополнительные силы в Восточную Европу из-за того, что Россия якобы продолжает разворачивать свои войска вблизи Украины. Об этом в понедельник, 24 января, говорится в заявлении организации.

Отмечается, что страны — члены НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в Восточную Европу, усиливая таким образом «сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее».

В частности, Дания посылает фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли, а Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию. Кроме того, Соединенные Штаты изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что приветствует союзников, предоставляющих дополнительные силы организации. Он отметил, что НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического альянса.

Днем ранее генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

По его словам, в связи с подобной активностью в ОДКБ посчитали важным «снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности».

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.