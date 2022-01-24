Боксер Шульский согласился провести бой-реванш с Ойалом

Мастер спорта по боксу Павел Шульский 24 января заявил, что согласен на реванш с кенийским боксером Коллинсом Ойалом.

Предыдущая встреча Шульского и Ойала прошла 26 ноября 2021 года. Победу отдали Шульскому, однако позже выяснилось, что один из судей допустил техническую ошибку.

Как сообщил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» промоутер Владимир Хрюнов, Ойал сам попросил о реванше в письме.

«Ну это здорово, это классно. Это говорит о том, что сопернику понравился мой дебютный бой. Потому что я первый раз был на ринге профессиональном. И было бы здорово провести с ним еще один бой. Реванш... Тут, как бы, у нас ничья. Поэтому еще один бой», — сказал Шульский.

Ранее, 23 января, Шульский провел открытую тренировку перед поединком с бойцом смешанного стиля Даниялом Эльбаевым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок состоится 28 января на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо встречи бойцов Максима Новоселова и Максима Щербакова, в основном кадре турнира зрителей ждут еще два поединка. На ринге встретятся представители смешанных единоборств Вячеслав Дацик и Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев, а также Шульский и Эльбаев.