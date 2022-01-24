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Два десятка собак отравили в белгородском приюте

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В приюте под Белгородом неизвестные отравили 20 собак. Об этом стало известно из поста «ВКонтакте» приюта «Подари мне дом».

Инцидент произошел 17 января в частном доме, куда белгородцы привозили своих и чужих собак. Здесь же неравнодушные жители заботились о бездомных животных. В тяжелом состоянии находятся шесть собак. Пострадали как дворняги, так и породистые псы, передает Бел.ru. Организаторы приюта написали заявления в полицию и прокуратуру.

В подмосковном городе Талдоме возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными после обнаружения запертых без еды кошек. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. Десятки животных пробыли без пищи до 17 января 2022 года. В результате не менее двух особей погибло, несколько кошек оказались истощены.

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