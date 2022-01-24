Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О созыве внеочередных сессий». Об этом сообщается понедельник, 24 января, на сайте главы государства.
«Документ предусматривает созыв 27 января этого года в Минске седьмой внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва», — говорится в сообщении.
Причины созыва внеочередной сессии парламента не называются, сообщается на сайте kp.ru.
Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «менторским тоном» угрозы Госдепа США ввести санкции против республики.
По его словам, сутки назад сотрудники Госдепа США приехали к белорусским дипломатам в Нью-Йорке и стали угрожать, что если Минск вернет в республику ядерное оружие, то против страны введут санкции.
При этом Лукашенко заявил, что Минску не нужна война, но американцы и сами, и «руками поляков и латышей» подталкивают к этим действиям. При этом он подчеркнул, что республика в случае чего будет защищать свои рубежи.
Ранее, 20 января, сообщалось, что референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля, передает RT.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике летом 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают».
Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Кроме того, на отношения Минска и западных стран повлияла ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе в начале ноября 2021 года. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев