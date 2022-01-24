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Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии парламента Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О созыве внеочередных сессий». Об этом сообщается понедельник, 24 января, на сайте главы государства.

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«Документ предусматривает созыв 27 января этого года в Минске седьмой внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва», — говорится в сообщении.

Причины созыва внеочередной сессии парламента не называются, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «менторским тоном» угрозы Госдепа США ввести санкции против республики.

По его словам, сутки назад сотрудники Госдепа США приехали к белорусским дипломатам в Нью-Йорке и стали угрожать, что если Минск вернет в республику ядерное оружие, то против страны введут санкции.

При этом Лукашенко заявил, что Минску не нужна война, но американцы и сами, и «руками поляков и латышей» подталкивают к этим действиям. При этом он подчеркнул, что республика в случае чего будет защищать свои рубежи.

Ранее, 20 января, сообщалось, что референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля, передает RT.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике летом 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают».

Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Кроме того, на отношения Минска и западных стран повлияла ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе в начале ноября 2021 года. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев

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