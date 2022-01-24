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Польша рассмотрит вопрос оказания военной помощи Украине

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Власти Польши рассматривают вопрос оказания военной поддержки Украине. Об этом в понедельник, 24 января, заявил на брифинге в глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

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«Мы обсуждаем военную, материальную помощь. Но пока никаких решений по этому вопросу не принято <…> Речи о каком-то увеличении, каком-то присутствии наших войск на территории Украины не идет. Украинцы об этом не просили», — рассказал Солох.

Ранее в этот день стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Также военных или вооружение в Восточную Европу направят Румыния, Болгария, Нидерланды.

Днем ранее генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

По его словам, в связи с подобной активностью в ОДКБ посчитали важным «снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности».

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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