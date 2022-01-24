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Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

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С сегодняшнего дня, 24 января, Центральный банк России приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

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«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 24 января 2022 года», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что такое решение было принято в целях «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься исходя из фактической обстановки на финансовых рынках. Как заверил регулятор, ЦБ следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности в случае их возникновения.

Это объявление было сделано буквально перед обвалом курса рубля к доллару и евро на «Московской бирже» 24 января. Курс доллара США в 13:50 мск составил 78,66 рубля, подорожав на 1,235 рубля с уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть позднее он поднялся до 79 рублей — впервые с 3 ноября 2020 года. Также курс евро в ходе валютных торгов превысил 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года. Финансисты, опрошенные «Известиями», назвали причинами резкого роста курса евро и доллара США информационные вбросы по Украине и геополитическую напряженность.

Чуть позднее в этот же день рубль «отвоевал» у доллара и евро около 90 копеек на фоне приостановки ЦБ покупки валюты.

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