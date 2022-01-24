Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики
Мир
Умер один из пострадавших при стрельбе в университете Гейдельберга
Мир
В бундестаге призвали к партнерству Германии и России
Общество
В Подмосковье осудили двоих братьев за ограбление и убийство ветерана ВОВ
Мир
Путин провел переговоры с президентом Кубы
Мир
Представитель Януковича опроверг информацию о смерти его жены
Общество
Врач заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 до трех дней
Авто
В Москве выставили на продажу уникальный «Москвич»
Авто
В ГИБДД сообщили о штрафе в 2 тыс. рублей за отсутствие диагностической карты
Мир
Политолог сравнил Зеленского с «танцором диско» под музыку США

В ГБР заявили об отказе Порошенко выполнить решение суда и сдать загранпаспорт

ГБР: экс-президент Украины Порошенко не сдал загранпаспорт, несмотря на решение суда
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который проходит подозреваемым по делу о госсизмене, все еще не сдал загранпаспорт вопреки решению Печерского районного суда. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР)

Возвращение к срокам: зачем Порошенко прилетел на Украину
И на чью поддержку он рассчитывает

«При таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои заграничные паспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данная обязанность подозреваемый не выполнил», — говорится в сообщении.

19 января Печерский районный суд Киева на заседании избрал экс-президенту Украины меру пресечения в виде личного обязательства.

Политика обязали прибывать к следователю и в суд по первому требованию, сдать загранпаспорта и другие документы, позволяющие выезд за границу, а также не выезжать за пределы Киева. В запрете он обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, именно Зеленский отдал приказ не выпускать его из страны. При этом он подчеркнул, что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен и высказал намерение обжаловать решение суда.

В тот же день генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отмечала, что избрание меры пресечения Порошенко говорит о том, что суд подтвердил законность и обоснованность подозрений в госизмене.

Бывший украинский лидер подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса во время боевых действий, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении заместителем главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, которому инкриминируется превышение власти.

Кроме этого, в качестве свидетеля Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о перемещении картин через госграницу, назначении судей, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Сам экс-глава государства отказывается признавать свою вину. Он заявил, что подобные решения выглядит как доказательство политически мотивированного преследования и препятствуют его деятельности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022