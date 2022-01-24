В ГБР заявили об отказе Порошенко выполнить решение суда и сдать загранпаспорт

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который проходит подозреваемым по делу о госсизмене, все еще не сдал загранпаспорт вопреки решению Печерского районного суда. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР)

«При таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои заграничные паспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данная обязанность подозреваемый не выполнил», — говорится в сообщении.

19 января Печерский районный суд Киева на заседании избрал экс-президенту Украины меру пресечения в виде личного обязательства.

Политика обязали прибывать к следователю и в суд по первому требованию, сдать загранпаспорта и другие документы, позволяющие выезд за границу, а также не выезжать за пределы Киева. В запрете он обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, именно Зеленский отдал приказ не выпускать его из страны. При этом он подчеркнул, что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен и высказал намерение обжаловать решение суда.

В тот же день генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отмечала, что избрание меры пресечения Порошенко говорит о том, что суд подтвердил законность и обоснованность подозрений в госизмене.

Бывший украинский лидер подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса во время боевых действий, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении заместителем главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, которому инкриминируется превышение власти.

Кроме этого, в качестве свидетеля Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о перемещении картин через госграницу, назначении судей, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Сам экс-глава государства отказывается признавать свою вину. Он заявил, что подобные решения выглядит как доказательство политически мотивированного преследования и препятствуют его деятельности.