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В Германии заявили о невозможности поставок оружия на Украину

В немецкой партии «Левые» заявили о невозможности поставок оружия на Украину
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Поставки оружия из Германии на Украину невозможны. Об этом в понедельник, 24 января, заявила председатель партии «Левые» Жанин Висслер, сказали «Известиям» в пресс-службе немецкой политической силы.

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Она также раскритиковала отправку вооружения Киеву из стран Евросоюза и США.

«Я бы хотела подчеркнуть вновь — наша позиция заключается в том, что никакие вооружения из Германии не будут переданы Украине. Это касается и заявлений о необходимости поставок оружия в самые кризисные регионы страны <…> Мы требуем немецкое правительство быть более активным на европейском уровне в том, чтобы остановить экспорт оружия», — подчеркнула Висслер на пресс-конференции.

По ее словам, этот конфликт нужно решать не военным путем, а с помощью дипломатии и переговоров, чтобы выработать стратегию деэскалации.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Также официальный представитель Кремля, заявил, что вокруг ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Песков уточнил, что напряжение усиливается не из-за России, а из-за действий США и НАТО, а также распространяемой ими информации.

23 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что власти страны разочарованы отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, добавив, что украинцы будут помнить это десятилетиями.

До этого посла ФРГ Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с позицией правительства Германии о непредоставлении Киеву оборонного оружия.

21 января стало известно, что власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. Спустя день Кулеба заявил, что в Германии должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

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