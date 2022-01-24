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В Венгрии заявили о нежелании очередной холодной войны в Европе

Глава МИД Венгрии Cийярто: Будапешт не желает новой «холодной войны» в Европе
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Будапешт не желает новой холодной войны в Центральной и Восточной Европе. Об этом глава МИД Венгрии Петер Cийярто заявил в интервью шоу News Max Tonight, видеозапись которого на своей странице в Facebook министр разместил в понедельник, 24 января.

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«Мы не хотим, чтобы началась очередная холодная война. Этому времени сопутствовали трагические последствия для Центральной и Восточной Европы, несколько десятков лет были потрачены зря», — сказал дипломат.

Ранее в этот день министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал неприемлемыми предложения России по гарантиям безопасности в Европе. По его словам, эти инициативы напоминают о «самых мрачных днях холодной войны», сообщается на сайте kp.ru. Также он заявил, что РФ должна отозвать их.

Перед началом заседания глав МИД ЕС он объявил о том, что страны Евросоюза готовы ввести против РФ «невиданные ранее санкции» в случае вторжения на Украину.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эскалация событий на Украине будет «катастрофическим шагом». Нападение будет «болезненным, кровавым делом», но шанс предотвратить такое развитие событий есть, пишет Life.Ru.

В понедельник в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Соединенные Штаты также дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные заявления НАТО информационной истерикой. По его словам, она обрамлена огромным количеством ложной информации. Комментируя планы альянса расширить присутствие в Восточной Европе, Песков отметил, что всё это приводит к росту напряжения.

«Это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Всё происходит из-за того, что делают США, НАТО, и той информации, которую они распространяют», — добавил Песков.

Накануне глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о том, что Евросоюз в настоящее время работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. По его словам, наступает «новая эра конфронтации». Как добавил Шалленберг, в случае якобы возможного вторжения России на Украину он объявит об антироссийских санкциях со стороны ЕС, но хочет освободить от ограничений газовый сектор.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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