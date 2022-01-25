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Аналитики выявили рост среднего чека при подключении рассрочки или кредита для покупателей

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Подключение рассрочки или POS-кредита увеличивает средний чек бизнеса в среднем на 40% вне зависимости от его деятельности и размера. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Тинькофф Кредит Брокер» на основе анализа более 1 тыс. компаний-клиентов.

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Так, до подключения рассрочки и POS-кредитов средний чек у рассматриваемых компаний составлял 7460 рублей. После подключения сервиса средний чек компаний вырос до 10 480 рублей.

Кроме того, аналитики выяснили, что доля продаж в рассрочку и кредит в общем обороте компании напрямую влияет на прирост среднего чека. К примеру, если продажи с помощью рассрочки и кредита достигают 30% от общих продаж бизнеса, то средний чек после подключения этих услуг растет на 46%. При достижении доли продаж в рассрочку и кредит в 50%, рост среднего чека может достигать 120%.

При этом ярче этот эффект проявляется у компаний с небольшим средним чеком. Так, у организаций с чеками до 4000 рублей после подключения рассрочки для покупателей этот показатель составляет 55%, что выше среднего показателя (40%).

Также исследование показало, что самый сильный прирост среднего чека наблюдается в сфере услуг. Например, значимый рост зафиксирован в сегменте онлайн-образования — после подключения рассрочки и POS-кредитов средний чек растет на 43%, до 7332 рублей с 5109 рублей. Получая возможность оплатить услугу с разбивкой платежа, клиенты охотнее покупают более дорогие курсы.

Как отмечают специалисты, продление срока оплаты покупок также помогает компаниям существенно повышать продажи в период скидок. Во время таких акций у потребителей повышается стремление к покупкам и им не хочется упускать возможность приобрести товары и услуги с выгодными условиями платежа.

Успешным примером действия сервиса рассрочки и кредитования во время распродаж является кейс маркетплейса «Яндекс.Маркет». В период скидок на «Черную пятницу-2021» объем выданных покупателям площадки кредитов вырос на 55% по сравнению с аналогичным днем неделей ранее. Вместе с тем средний чек при оплате покупки на маркетплейсе в кредит оказался в пять раз выше чека, оплачиваемого без кредита.

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