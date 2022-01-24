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Представитель Януковича опроверг информацию о смерти его жены

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Пресс-секретарь бывшего президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о смерти супруги экс-главы государства Людмилы.

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«Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Янукович не более чем чернейший пиар. О семье Януковичей какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь, желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья», — сообщил Кирасир на своей странице в Facebook.

Помимо СМИ, о смерти Людмилы Янукович также сообщал и украинский политтехнолог Владимир Петров. В своем Telegram-канале он заявил, что супруга экс-главы Украины скончалась вечером 23 января.

14 января стало известно, что Виктор Янукович подал иск против Верховной рады. В нем политик утверждает, что у парламента нет полномочий лишать его должности главы государства, кроме как через импичмент. Представитель рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что суд уже открыл дело и назначил его к рассмотрению в упрощенном порядке. При этом судебное заседание не проводилось и стороны в суд не вызывались.

Закон о лишении Януковича звания президента Украины вступил в силу 18 июня 2015 года. Рада проголосовала за него 4 февраля, а 9 февраля документ был направлен на подпись новому президенту страны Петру Порошенко.

В конце 2013 года в центре Киева начались акции протеста. Организаторы обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. 20 февраля 2014 года произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Ответственность за произошедшее власти Украины возложили на возглавлявшего тогда страну Януковича. В ночь на 22 февраля протестанты захватили правительственный квартал. Янукович вынужденно покинул Киев.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене, заочно приговорив его к 13 годам тюрьмы.

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