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В бундестаге призвали к партнерству Германии и России

В бундестаге отреагировали на статью WSJ о том, что ФРГ пора вычеркнуть из списка союзников США
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Правительство Германии должно стремиться к партнерству с Россией, а не становиться еще более конфронтационным. Об этом в понедельник, 24 января, заявил «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте, комментируя статью издания The Wall Street Journal (WSJ).

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«Правительство Германии поддерживает санкции ЕС против России, тормозит «Северный поток – 2» везде, где это возможно, распространяет однобокую антироссийскую пропаганду. Какие цели преследует тот, кто называет это слишком пророссийской политикой? Немецкое правительство не должно становиться еще более конфронтационным, наоборот, оно должно стремиться к хорошему германо-российскому партнерству», — подчеркнул он.

Также Нольте затронул тему поставок оружия Украине, отметив, что Германия отказывается в связи со скептическим отношением к этому, а также из-за того, что ФРГ является одной из стран с «самыми строгими законами в мире».

«Урок Второй мировой войны — это мир и партнерство с Россией. Дипломатия вместо военных угроз. И объективный взгляд на реальность, а не попытки изображать Россию «врагом», — заключил депутат бундестага.

Накануне журналист Дэвид Готард в своей статье для WSJ отметил, что Германия перестала быть надежным партнером Соединенных Штатов, сделав выбор в пользу собственных интересов. В качестве примера он привел нежелание Берлина поставлять оружие Киеву и отказ помогать в этом другим странам. Также власти Германии и США разошлись во мнении касательно газопровода «Северный поток – 2».

23 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что власти страны разочарованы отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, добавив, что украинцы будут помнить это десятилетиями.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 января подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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