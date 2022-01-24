Возбуждено дело по факту «минирования» школ в Крыму

По факту сообщений о минировании образовательных учреждений в Крыму и Севастополе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Она напомнила, что в 6 утра 21 января неизвестные по электронной почте разослали ложные сведения о заложенных в школах взрывных устройствах. По версии следствия, эти действия могли быть направлены на дестабилизацию деятельности органов власти и правопорядка, передает Крыминформ.

«На первоначальном этапе расследования установлено, что сообщения о минировании поступили не менее чем в 60 объектов, среди которых школы и высшие учебные заведения, — уточнила Ольга Постнова. — По уголовному делу с участием специалистов проводится ряд неотложных следственных действий, организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления».

Согласно УК РФ, за телефонный терроризм предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В Красноярске 22 января суд отправил под арест двух подростков, которых подозревают в причастности к «телефонному терроризму». Они проведут под арестом ближайший месяц. Несовершеннолетних 2004 года рождения уличили в распространении ложных данных о якобы наличии взрывных устройств в школах города. Отмечается, что обоим подросткам вскоре исполнится 18 лет и они рискуют понести уголовную ответственность за содеянное.