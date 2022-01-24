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Более 26 тыс. км дорог очистили от снега за сутки в Подмосковье

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В Московской области за одни сутки очистили от снега и обработали реагентами более 26 тыс. км дорог. В работах задействовано порядка 3,3 тыс. специалистов и 2,5 тыс. спецмашин, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Уборка проводится в несколько циклов. Снег счищают с тротуаров, проезжей части и с остановок. Сейчас, в частности, продолжается уборка снега с подъездов к населенным пунктам, уточняет «Подмосковье сегодня».

Активно вывозится снег. В минувшие выходные в регионе выпало около 3 см снега, поэтому важно избежать его складирования на тротуарах и остановках, объяснили в ведомстве.

Ранее власти Подмосковья продлили «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Он будет действовать до 22:00 вечера вторника, 25 января.

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