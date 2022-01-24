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Экономист оценил решение ЦБ приостановить покупку иностранной валюты

Эксперт Масленников прокомментировал решение ЦБ о приостановке покупки иностранной валюты
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Решение Центробанка (ЦБ) приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке поможет поддержать курс рубля в условиях резкого ослабления. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников.

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«Строго говоря, это стандартный инструмент, находящийся в распоряжении Центрального банка, для того чтобы сгладить избыточную волатильность валютного курса. Потому что, если не осуществляются покупки, стало быть, естественно, это будет поддерживать курс рубля. Собственно, долларов становится чуть больше на рынке, и это сказывается на спросе на них и на котировках», — приводит «Газета.Ru» слова Масленникова.

Он отметил, что решение Банка России является абсолютно логичным. Такого рода операции проводились неоднократно в прошлые годы, когда наблюдались такие же курсовые колебания, добавил эксперт.

По словам Масленникова, курс рубля может стабилизироваться до конца января.

«Конечно, помимо действий Центрального банка, для этого очень важны внешнеполитические изменения. Очень помог бы делу комментарий МИДа о перспективах переговорного процесса с США и НАТО. <…> Но главное, конечно, это общее снижение геополитического фона. Здесь не только мы должны об этом высказываться, но и наши партнеры по переговорам», — заключил Масленников.

Ранее в этот день ЦБ заявил, что не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января и возобновит ее после учета фактической обстановки на финрынках. Регулятор отметил, что следит за ситуацией и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Ранее в этот день впервые с декабря 2020 года долларовый индекс РТС в ходе торгов снизился на 8,03%, опустившись ниже 1300 пунктов. Также в понедельник курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года.

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