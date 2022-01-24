Дело возбудили после гибели девушки в ДТП в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП в Тернейском районе. Автомобиль сбил девушку, затем ее тело вывезли в лес и там бросили.

Как пишет zr.media, авария случилась на 112-м км автодороги Терней – Малая Кема. Участок трассы находится между населенными пунктами, проезжая часть не освещена.

В субботу, 22 января, в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что увидела на дороге разбросанные вещи и осколки автомобиля. Она предположила, что в этом месте произошло ДТП.

По версии краевого УМВД, водитель автомобиля Toyota Corona Premio сбил 21-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась. В машине были двое взрослых и один 16-летний подросток. Тело девушки они погрузили в багажник и вывезли в лес.

Позже транспортное средство со следами ДТП полицейские обнаружили по месту проживания одного из мужчин. Виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП на федеральной трассе под Мурманском. Столкнулись автомобили Audi и Volkswagen. Травмы получили две девочки 2016 и 2021 годов рождения. Позже годовалая девочка скончалась.