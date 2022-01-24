«Газпром» заявил об исторических минимумах запасов газа в ПХГ Европы и Украины

Запасы голубого топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы и Украины находятся на исторических минимумах. Об этом в понедельник, 24 января, заявила российская энергетическая компания «Газпром» в своем Telegram-канале.

«С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату. Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 22 января она снизилась до 12,1 млрд куб. м. Это на 9,7 млрд куб. м ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины «провалились» уже ниже 12 млрд куб. м», — говорится в сообщении.

Как отметили в «Газпроме», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах стал на 14,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Кроме того, уже отобрано более 70% от объема газа, закачанного еще в летний сезон. А заполненность подземных хранилищ Германии, отмечает «Газпром», опустилась до 41,8%.

В начале года «Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину в период за 1–9 января. По сравнению с предшествующими 10 днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м.

Эксперты связали обрушение поставок газа с потеплением в Европе. Из-за этого у европейских потребителей появилась возможность резко сократить подъем газа из хранилищ. Weather Company ожидает, что февраль и март в Европе в этом году в среднем будут также теплее нормы.

Независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш рассказал 10 января «Известиям», что энергокомпании региона надеются на то, что уже накопленных за 2021 год запасов, приобретенных по более низким ценам, а также газа, поступающего по долгосрочным контрактам, хватит на то, чтобы продержаться до конца отопительного сезона. А в случае наступления холодов в Европе стратегия европейских энергокомпаний по снижению наращивания запасов газа приведет к резкому росту спроса газа и, следовательно, цен.

В начале января «Известия» также сообщали, что из-за аномально теплой погоды в Европе подешевел газ. Фьючерсы на энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и в первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.