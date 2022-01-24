Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Банк России объявил о решении не покупать с 15:00 24 января иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ РФ отметили, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься исходя из обстановки на финансовых рынках.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — следует из опубликованного сообщения регулятора.

Ранее в этот день в ходе торгов долларовый индекс РТС снизился на 8,03%, опустившись ниже 1300 пунктов. В последний раз индексы находились ниже этих показателей в декабре 2020 года.

Также в понедельник курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года.