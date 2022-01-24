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Рекорд по добыче золота установили в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае обновили исторический рекорд по добыче золота. В 2021 году удалось добыть порядка 27 т драгоценного металла. До этого в среднем ежегодно добывалось около 20 т.

Лидером по этому показателю в регионе является Николаевский район — 6,2 т, пишет Transsibinfo.com.

В крае реализуют 14 инвестиционных проектов в сфере недропользования. Шесть из них — крупные и высокой степени готовности. Общий объем инвестиций превышает 420 млрд рублей.

Хабаровский край является одним из лидеров по добыче золота в России. В распределенном фонде — 207 месторождений с запасами 749 т. Обеспеченность запасами по россыпному золоту составляет порядка шести лет, а по рудному — 11 лет.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Магаданской области добыли 52,1 т золота и 678 т серебра. Добыча драгоценных металлов велась из рудных и россыпных месторождений. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ, где получено 25,2 т металла. Наибольшее количество россыпного золота добыли предприятия Ягоднинского городского округа.

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