Четверо пострадали в результате стрельбы в университете в ФРГ

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в университете Гейдельберга в Германии, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает газета Tagesspiegel.

Отмечается, что стрельба произошла в 12:35 (14:35 мск). Один из четырех пострадавших тяжело ранен. Открывший стрельбу был студентом, он покончил с собой.

22 января неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятизвездочном отеле Xcaret в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. В результате погибли двое канадских туристов, еще один ранен. По данным властей, оба погибших гражданина Канады имели проблемы с законом и были причастны в том числе к нелегальному обороту оружия и наркотиков.

Отмечалось, что преступник скрылся в джунглях. Командование координационной группы развернуло оперативную операцию по его поимке.