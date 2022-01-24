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В ГД оценили слова о «самоубийственной» политике Запада против России

Депутат Никонов назвал здравой оценку экс-разведчика Франции о «самоубийственной» политике Запада
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Осознание всего драматизма непредсказуемых последствий ситуации, когда бесконечное давление агрессивно настроенного Запада в итоге заставит Россию ответить, служит основой здравым рассуждениям и оценкам происходящего. Так первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал мнение доктора политических наук, бывшего высокопоставленного сотрудника французской разведки Эрике Денесе о том, что западная политика в отношении России является «самоубийственной».

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Парламентарий подчеркнул, что на Россию в настоящий момент давление оказывается различными способами, в том числе информационными, санкционными и военными — постоянным расширением блока НАТО.

«Ну хотя в эту информационную войну против России включились достаточно влиятельные силы, тем не менее в экспертом сообществе Европы, Соединенных Штатов Америки остаются голоса, озвучивающие точку зрения с позиции здравого смысла, и в данном случае мы имеет такие голоса и на территории Франции», — указал депутат в беседе с «Думой ТВ» 24 января.

Никонов подчеркнул, что такие люди хорошо понимают характер сегодняшних угроз и противостояния и могут объективно оценить ситуацию. Они видят, что Россия выступает не агрессором, а обороняющейся стороной, что ей нельзя отказывать в ее национальных интересах и их защите.

Денесе в своем заявлении в колонке издания Atlantico, вышедшей ранее в этот же день, указал, что украинцы и жители Запада несут ответственность за сложившуюся ситуацию. Именно они, по его мнению, позволили силой свергнуть президента Виктора Януковича, который был избран демократическим путем.

Также экс-разведчик указал, что после этого Киев приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрывали глаза. По его словам, «атлантистская русофобия» стала ключевым способом существования для США и НАТО, однако Запад лишь продолжает усиливать напряженность. Он пояснил, что Вашингтон никогда бы не проигнорировал полеты российских самолетов у берегов США.

Он подчеркнул, что именно твердая позиция России заставила США и НАТО сесть за стол переговоров. По его мнению, американцы поняли, что им не выйти победителями из конфликта.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

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