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Политолог сравнил Зеленского с «танцором диско» под музыку США

Политолог Бальбек назвал президента Украины Зеленского «танцором диско» под музыку США
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Политолог и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек 24 января прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к активизации внешней разведки страны.

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Бальбек считает, что украинскому лидеру «подсунули чей-то очередной бравый доклад про активность разведки», а президент «рад стараться».

«Заявление, что называется, «с бородой». Каждый маломальский начальник на Украине призывает к активным действиям против РФ и, конечно же, знает, как победить нашу страну. А сегодня просто подсунули президенту чей-то очередной бравый доклад про активность разведки да «причесали» под главу государства. А тот и рад стараться, озвучил, что, наверное, и сам поверил в то, что украинские разведчики смогут беспрепятственно активизироваться против нашей страны», — сказал депутат в разговоре с «РИА Новости».

Бальбек назвал действия президента Украины пляской под музыку американских композиторов. Он подчеркнул, что в случае чего в Киеве «найдут другого исполнителя».

«[Зеленский] — это танцор диско под музыку от американских композиторов. Старается, семь потов сходит. Сейчас ему играют быстрые и агрессивные композиции, но если что, то исполнят и похоронный марш. Найдут другого исполнителя, благо в Киеве их хватает, только свистни», — добавил депутат.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что пришло время не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия в отстаивании национальных интересов Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. Он отметил, что характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям.

Представитель Кремля также призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

О подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, Украина подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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