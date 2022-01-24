Пострадавшая от медведя женщина скончалась в Приморье

В Приморском крае скончалась женщина, пострадавшая во время нападения медведя в ноябре 2021 года. Она умерла в больнице.

Причина смерти устанавливается. Женщина шла на поправку после полученных травм, сообщает Vostokmedia со ссылкой на региональный минздрав.

Самого медведя проверили на бешенство. Он не был больным, рассказали агентству в краевом Охотнадзоре.

Медведь напал на жительницу Артема 30 ноября. Женщина оказалась в реанимации в тяжелом состоянии.

Сотрудники силовых ведомств и егеря Охотнадзора провели операцию по обезвреживанию хищника. Во время операции один из егерей был ранен животным.

Некоторые СМИ сообщали, что медведей было несколько. Но в охотинспекции это опровергли.