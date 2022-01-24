Одаренных якутских детей отправят на обучение в Академгородок

Трое старшеклассников из Якутии, участники зимних школ по математике и физике, получили приглашения в летнюю школу для одаренных детей в Специализированном учебно-научном центре при Новосибирском государственном университете. В общей сложности такие приглашения вручили 83 школьникам из 13 регионов России.

Приглашенные в школу якутские ребята учатся в Республиканском лицее-интернате. С 9 по 12 января они обучались в зимней школе юного математика «Лобачевский» и школе юного физика «Архимед». Подростки побывали на лекциях выдающихся ученых, посетили музеи и лаборатории НГУ, физические институты СО РАН, участвовали в математических конкурсах.

Впервые для учеников зимней школы провели экскурсию в образовательном центре НГУ «Эволюция Земли» и в крупнейшей научной организации новосибирского Академгородка, Институте ядерной физики имени Будкера СО РАН.

Летняя школа, куда пригласили якутских ребят, проходит в августе в новосибирском Академгородке. Там знакомят старшеклассников с современными достижениями естественных наук. Для них проводят лекции и семинары.

Преподаватели летней школы — сотрудники институтов Сибирского отделения РАН, НГУ и СУНЦ НГУ. Также проходят демонстрационные физические и химические опыты, биоярмарка и химическая ярмарка, конкурс фантастических проектов, научные квесты, экскурсии в научные институты, пишет ИА SakhaNews.